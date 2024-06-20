При личном досмотре у задержанных обнаружили два свертка с метадоном.

У задержанных в Подольске наркозакладчиков изъяли два пистолета и патроны. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, полицейские остановили на улице Парковой автомобиль, в котором находились 46-летний мужчина и 49-летняя женщина, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре у задержанных обнаружили и изъяли два свертка с метадоном. По месту жительства наркозакладчиков также провели обыск, в результате которого обнаружили 13 зип-пакетов с аналогичным содержимым и оружие.

Отмечается, что задержанные забрали криминальный товар из тайника, расположенного в Мытищах, и планировали распространить его на территории Подольского г.о. Возбуждены уголовные дела. Фигуранты заключены под стражу.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА