В попытке скрыться от погони иномарка совершила ДТП с "жигулями", но продолжила движение.

В Красноярском крае суд арестовал на 10 суток нетрезвую водительницу. Об этом сообщили в ГУВД по региону.

Инцидент произошел в ночное время во время патрулирования сотрудниками ДПС улиц города Назарово. Они обратили внимание на иномарку, за рулем которой находилась женщина. Машина двигалась медленно и неуверенно, однако просьбу полицейских остановиться водительница проигнорировала и попыталась скрыться.

В попытке скрыться от погони иномарка совершила ДТП с "жигулями", но продолжила движение. Затем машина остановилась, а женщина и ее пассажир попытались убежать. Оба были задержаны автоинспекторами. В отношении 28-летней женщины составлен ряд административных протоколов. В отношении пассажира, который является собственником транспортного средства, также составлен административный материал.

Ранее мы сообщали, что в Томске полицейские задержали подозреваемого в грабеже.

Видео: ГУВД по Красноярскому краю