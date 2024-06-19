Неизвестный перепрыгнул через витрину, вырвал кассовый аппарат с денежными средствами и скрылся.

В Томске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По данным следствия, инцидент произошел ночью в магазине на проспекте Комсомольском. Неизвестный перепрыгнул через витрину, вырвал кассовый аппарат с денежными средствами и скрылся. Прибывшие на место полицейские опросили свидетелей, а также просмотрели запись с камер видеонаблюдения.

В краже подозревается ранее судимый 29-летний местный житель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан по месту проживания. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что полицейские раскрыли кражи из двух храмов на северо-западе Москвы.

Видео: УМВД по Томской области