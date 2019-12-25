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У врача Гатчинской больницы диагностировали коронавирус
Сегодня, 18:13
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lizapoluda

У врача Гатчинской больницы диагностировали коронавирус

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Он успел проконтактировать с пациентами, так как первый тест был отрицательным.

Во понедельник, 30 марта, у заведующего отделением травматологии гатчинской ЦРБ обнаружили коронавриусную инфекцию. Об этом сообщили Невские Новости.

Известно, что 37-летний врач сдал анализ с отрицательным результатом сразу после прибытия из Шри-Ланки. Однако через 10 дней в связи с проявлением симптомов пришлось провести повторный анализ – он и выявил COVID-19. 

Отделение больницы закрылось на карантин сразу же после подтверждения наличия болезни. Сейчас там находятся исключительно лежачие больные. Все помещения продезинфицированы. 

Сейчас ожидаются результаты третьего тестирования. 

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе выявлен первый случай заболевания коронавирусом

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 19:14

После прибытия из-за границы автоматом 2 недели карантин. А главврач допустил врача до работы. Просто два идиота.

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Аноним
Сегодня 18:52

Забыли сказать, что он на работу ходил и принимал пациентов.  И ничего не децинфицировали там. 

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Аноним
Сегодня 19:10

После Шри-Ланки не надо было уходить на 2-недельный карантин?

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