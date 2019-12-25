У врача Гатчинской больницы диагностировали коронавирус

Во понедельник, 30 марта, у заведующего отделением травматологии гатчинской ЦРБ обнаружили коронавриусную инфекцию. Об этом сообщили Невские Новости.
Известно, что 37-летний врач сдал анализ с отрицательным результатом сразу после прибытия из Шри-Ланки. Однако через 10 дней в связи с проявлением симптомов пришлось провести повторный анализ – он и выявил COVID-19.
Отделение больницы закрылось на карантин сразу же после подтверждения наличия болезни. Сейчас там находятся исключительно лежачие больные. Все помещения продезинфицированы.
Сейчас ожидаются результаты третьего тестирования.
Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе выявлен первый случай заболевания коронавирусом
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 2 )
После прибытия из-за границы автоматом 2 недели карантин. А главврач допустил врача до работы. Просто два идиота.
Забыли сказать, что он на работу ходил и принимал пациентов. И ничего не децинфицировали там.
После Шри-Ланки не надо было уходить на 2-недельный карантин?