У врача Гатчинской больницы диагностировали коронавирус

Он успел проконтактировать с пациентами, так как первый тест был отрицательным.

Во понедельник, 30 марта, у заведующего отделением травматологии гатчинской ЦРБ обнаружили коронавриусную инфекцию. Об этом сообщили Невские Новости.

Известно, что 37-летний врач сдал анализ с отрицательным результатом сразу после прибытия из Шри-Ланки. Однако через 10 дней в связи с проявлением симптомов пришлось провести повторный анализ – он и выявил COVID-19.

Отделение больницы закрылось на карантин сразу же после подтверждения наличия болезни. Сейчас там находятся исключительно лежачие больные. Все помещения продезинфицированы.

Сейчас ожидаются результаты третьего тестирования.

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