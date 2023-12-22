У иностранца на юге Петербурга изъяли 65 г наркотика

Возбуждено уголовное дело, задержанный помещён в изолятор.

В субботу, 3 февраля, в ходе патрулирования нарядом полиции во Фрунзенском районе Петербурга на Воронежской улице был задержан 32-летий гражданин сопредельной республики за нахождение в общественном месте в состоянии, схожем с наркотическим опьянением. Мужчина был доставлен в отделение, где в ходе личного досмотра у него изъяли 31 сверток из полимерного материала. Внутри находилось вещество бежевого цвета, общим весом 65 граммов.

Судя по результатам экспертизы, содержимое одного из свертков является наркотическим средством весом 1,9 граммов. Содержимое остальных 30 пакетов будет исследовано в рамках экспертизы.

Возбуждено уголовное дело, задержанный помещён в изолятор.

Ранее мы сообщили о том, что у петербуржца нашли почти 500 грамм метадона.

Фото: Piter.TV