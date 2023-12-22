У петербуржца нашли почти 500 грамм метадона

Мужчина был ранее судим.

В четверг, 1 февраля, в Кировском районе Петербурга в ходе оперативно-розыскного мероприятия был задержан 44-летний ранее судимый неработающий мужчина, у которого в ходе личного досмотра из левого кармана куртки изъяты два свёртка из изоленты. Согласно экспертизе, их содержимое является смесью, содержащей наркотическое средство – метадон общей массой 29,79 гр. Об этом стало известно Piter.TV.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, в ходе обыска по месту проживания задержанного на Московском проспектеьобнаружены и изъяты два пакета из бесцветного прозрачного полимерного материала, содержащие кристаллическое вещество белого цвета массой 463,6 и 6,5 гр. соответственно. Согласно проведённой экспертизе, в общей сложности в двух пакетах содержалось 470,1 гр. метадона. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что почти 1 кг наркотика нашли в кармане куртки пассажира Hyundai в Ленобласти.

Фото: Piter.TV