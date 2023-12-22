Почти 1 кг наркотика нашли в кармане куртки пассажира Hyundai в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.

Во вторник, 29 января, на улице "Дорога на Рубеж" в посёлке Строение Тосненского района, в ходе реализации оперативной информации опергруппой был остановлен Hyundai Solaris под управлением 35-летней женщины с 46-летним пассажиром внутри. У мужчины в правом кармане куртки был обнаружен и изъят один полиэтиленовый пакет из полупрозрачного полимерного материала обмотанный изолентой белого цвета, в котором содержалось кристаллическое вещество светло-бежевого цвета, общей массой 986,2 грамм. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате проведённой экспертизы установлено, что указанное вещество является смесью, содержащей наркотическое средство.

Возбуждено уголовное дело. Пассажир Hyundai задержан.

Ранее мы сообщили о том, что у молодого петербуржца в квартире нашли полкило наркотиков.

Фото: Piter.TV