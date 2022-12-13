У входа в Верхний сад Петергофа нашли авиабомбу времен ВОВ

Спасатели вывезли на полигон для утилизации.

В музее-заповеднике "Петергоф" нашли боеприпас времен ВОВ. Об этом 2 февраля в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сегодня утром рабочие во время ремонта у центрального входа в Верхний сад Петергофа наткнулись на заржавевшую авиабомбу ФАБ-50. Спасатели вывезли на полигон для утилизации.

Ранее найденная братская могила остановила реконструкцию больницы на Авангардной. По предварительной информации, был обнаружен блиндаж времён Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу