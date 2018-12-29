У умершего в больнице новобранца нашли запущенное ОРЗ

По данным следствия, юноша отправился служить в декабре.

В субботу, 12 января, в Военно-медицинской академии умер отбывавший срочную военную службу на аэродроме в Ленобласти молодой человек. Об этом сообщил канал "78".

По данным следствия, юноша отправился служить в декабре. В военной части он заболел и попал в лазарет. Оттуда его перевезли в больницу в Выборг, а потом в петербургскую академию. Состояние пациента резко ухудшалось.

В ходе планового обследования в госпитале у служащего выявили признаки острого респираторного заболевания. Молодому человеку оказали помощь, но было уже слишком поздно - болезнь быстро развивалась. Спасти юношу не удалось, и он умер в больнице.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на 83 году жизни умер авиаконструктор Александр Саркисов.

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