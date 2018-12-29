Причины смерти неизвестны.

В понедельник, 14 января, стало известно, что накануне 13 января, в Петербурге на 83 году жизни умер авиаконструктор Александр Саркисов. Об этом информирует ТАСС.

Причины смерти неизвестны.

Александр Александрович Саркисов - советский и российский учёный и конструктор, специалист в области авиационного двигателестроения, организатор производства. Генеральный конструктор, доктор технических наук, профессор. Лауреат Ленинской премии.

Он внёс вклад в создание и производство высокоэффективных авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) для самолётов военного и гражданского назначения (Су-15, Су-25, МиГ-21БИС, МиГ-29, Ил-114, Ан-140), вертолётов (Ми-8, Ми-24, Ми-28, Ка-32, Ка-50, Ка-52), беспилотных летательных аппаратов.

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