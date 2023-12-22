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Мужчина, которого обнаружили петербуржцы и привели к себе домой, скончался
Сегодня, 22:49
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Мужчина, которого обнаружили петербуржцы и привели к себе домой, скончался

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Пострадавшего нашли горожане у дома по Малой Балканской улице.

Неизвестный, которого нашли на улице прохожие и забрали к себе домой, скончался в больнице в Петербурге. Мужчине врачи диагностировали переломы нескольких ребер, основания черепа, гематомы, закрытые травмы груди и живота, тяжелый ушиб мозга, пишет "Фонтанка".

Пострадавшего обнаружили горожане у дома по Малой Балканской улице. Прохожие предложили ему свою помощь и пригласили домой.

Спустя 40 минут после пребывания в квартире мужчина потерял сознание, тогда петербуржцы вызвали "скорую" помощь. Медики вернули ему сердечный ритм и увезли в городскую больницу. Неизвестного не удалось спасти – он умер утром 5 апреля.

Полицейские Петербурга устанавливают личность скончавшегося мужчины. Известно, что на вид ему около 40 лет.

Ранее на Piter.TV: жителя Мурино нашли у многоэтажки с переломом черепа.

Фото: Piter.TV

Теги: малая балканская улица, помог случайный прохожий, умер в больнице
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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