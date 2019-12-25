Пятилетний ребенок находился в детском саду в момент трагедии.

У убившей двух детей и мужа жительницы Приморья остался один ребенок. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали источники в правоохранительных органах. В МВД уточнили, что один из тройняшек выжил.

Остался третий ребенок, (в семье были) тройняшки. Он был в детсаду. источник агентства

В настоящее время Следственный комитет подозревает в преступлении местную жительницу. По версии специалистов, женщина убила 40-летнего мужа и двух пятилетних детей. Тела жертв найдены оперативниками в квартире во Владивостоке. По подозрению в преступлении задержана местная жительница. Трагедия произошла после ссоры с супругом на почве личной неприязни. Подозреваемая поймана в здании кинотеатра. Женщина пыталась скрыть от следствия следы преступления.

Полиция Потсдама расследует убийство четырёх человек в одной из больниц.

Фото: Telegram/LifeShot