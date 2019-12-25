О состоянии заболевшего пациента пока не сообщается.

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что у петербуржца, вернувшегося из Таиланда, нашли коронавирус. Об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора.

В настоящий момент, о состоянии заболевшего туриста пока ничего неизвестно.

Напомним, что накануне в Северную столицу вернулись туристы из Индонезии и Таиланда. Всех прибывших отправили в специальную изолированную санитарную зону. Граждане обязаны соблюдать двухнедельный карантин.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург на время пандемии могут опутать временными велодорожками.

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