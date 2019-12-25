Активисты предполагают, что это поможет снизить число пассажиров на общественном транспорте.

В четверг, 7 мая, стало известно, что Петербург на время пандемии могут опутать временными велодорожками. С соответствующим предложением выступили представители городского велосообщества.

Соответствующую инициативу поддержали специалисты лаборатории "Оптимальные транспортные системы" OTS Lab. Совместно эксперты создали карту с маршрутами для размещения временных велодорожек.

Предполагается, что велодорожки помогут снизить число пассажиров на общественном транспорте, где риск заразиться коронавирусом больше, чем на велосипеде.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки тест на коронавирус сдали более семи тысяч петербуржцев.

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