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Петербург на время пандемии могут опутать временными велодорожками
Сегодня, 12:13
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IRINA_CHALKINA

Петербург на время пандемии могут опутать временными велодорожками

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Активисты предполагают, что это поможет снизить число пассажиров на общественном транспорте.

В четверг, 7 мая, стало известно, что Петербург на время пандемии могут опутать временными велодорожками. С соответствующим предложением выступили представители городского велосообщества.

Соответствующую инициативу поддержали специалисты лаборатории "Оптимальные транспортные системы" OTS Lab. Совместно эксперты создали карту с маршрутами для размещения временных велодорожек. 

Предполагается, что велодорожки помогут снизить число пассажиров на общественном транспорте, где риск заразиться коронавирусом больше, чем на велосипеде.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки тест на коронавирус сдали более семи тысяч петербуржцев.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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