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У трамваев "Чижик" появились новые остановки в Красногвардейском районе
Сегодня, 21:29
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У трамваев "Чижик" появились новые остановки в Красногвардейском районе

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Теперь петербуржцам будет проще добраться от промзоны "Ржевка" и жилого квартала "Жерновка".

В Красногвардейском районе Петербурга появились новые трамвайные остановки. Их открыли после запуска скоростных трамваев "Чижик". 

Как сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, трамвай №64 теперь будет останавливаться на Рябовском шоссе у Мельничного переулка, жители города смогут добираться до жилого квартала "Жерновка".

Также остановка появилась у трамвая №59 на улице Потапова рядом с шоссе Революции и улицы Электропультовцев. Добраться от промзоны "Ржевка" до метро теперь можно будет по наикратчайшему пути. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что трамваи "Чижик" будут ездить по двум новым маршрутам

Фото: Чижик/ ВК

Теги: трамвай, чижик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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