У трамваев "Чижик" появились новые остановки в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе Петербурга появились новые трамвайные остановки. Их открыли после запуска скоростных трамваев "Чижик".
Как сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, трамвай №64 теперь будет останавливаться на Рябовском шоссе у Мельничного переулка, жители города смогут добираться до жилого квартала "Жерновка".
Также остановка появилась у трамвая №59 на улице Потапова рядом с шоссе Революции и улицы Электропультовцев. Добраться от промзоны "Ржевка" до метро теперь можно будет по наикратчайшему пути.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что трамваи "Чижик" будут ездить по двум новым маршрутам.
Фото: Чижик/ ВК
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