У трамваев "Чижик" появились новые остановки в Красногвардейском районе

Теперь петербуржцам будет проще добраться от промзоны "Ржевка" и жилого квартала "Жерновка".

В Красногвардейском районе Петербурга появились новые трамвайные остановки. Их открыли после запуска скоростных трамваев "Чижик".

Как сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, трамвай №64 теперь будет останавливаться на Рябовском шоссе у Мельничного переулка, жители города смогут добираться до жилого квартала "Жерновка".

Также остановка появилась у трамвая №59 на улице Потапова рядом с шоссе Революции и улицы Электропультовцев. Добраться от промзоны "Ржевка" до метро теперь можно будет по наикратчайшему пути.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что трамваи "Чижик" будут ездить по двум новым маршрутам.

Фото: Чижик/ ВК