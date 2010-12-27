У петербургской телеведущей украли иномарку, взятую в кредит

Женщине нужно выплатить за эту машину еще полмиллиона рублей.

У петербургской телеведущей и продюсера телеканала "Санкт-Петербург" угнали "Мереседес Бенц С 180". Об этом она сообщила на своей личной странице ВКонтакте.

Олеся Константинова обнаружила пропажу своего автомобиля утром в среду, 31 октября. Машину она оставила на Главной улице в Коломягах около 11 часов полуночи, в баке было еще примерно 30 литров бензина. Иномарка не застрахована и к тому же, взята в кредит. Из двух миллионов на сегодняшний день выплатила 1,5 миллиона.

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Фото: Угоны | Санкт-Петербург | Поиск/ ВК