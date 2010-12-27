В Петербурге поймали группу автоугонщиков

Машины перепродавали на сайте бесплатных объявлений, в том числе на запчасти.

В Санкт-Петербурге задержали 6 человек, которые занимались угоном и перепродажей автомобилей в разных районах города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Шесть человек, в возрасте от 26 до 38 лет (также среди них 28-летняя женщина) подозреваюит в угоне десятка машин среднего класса. Все обвиняемые проживают в Петербурге и работают по разным специальностям (электрик, рабочий на заводе, продавец на рынке), только двое из них безработные.

По предварительным данным, группа угоняла чаще всего автомобили KiaRio и Hyundai Solaris в вечернее и ночное время. У каждого участника была своя роль и спецоборудование. После кражи, машины несколько дней стояли в "отбойнике", чтобы обнаружить скрытые системы охраны. И только после этого авто продавали на сайте бесплатных объявлений или на запчасти.

Полиция также нашла места хранения похищенных иномарок: на Дальневосточном проспекте в Невском районе Петербурга и в городах Ломоносов и Петергоф, а также в поселке Горелово.

С мая по июль подозреваемые украли минимум 15 машин в Невском, Красногвардейском, Красносельском, Петродворцовом и Выборгском районах Санкт-Петербурга.

Возбуждены уголовные дела, четверо подозреваемых находятся под домашним арестом, один – под подпиской о невыезде, еще один – арестован.

Ранее в Парголово произошел неожиданный угон: со стоянки пропал самосвал.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области