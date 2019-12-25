В Петербурге судья разыскивает автомобиль и бывшего мужа

Сумма ущерба составила 1,2 млн рублей.

Накануне в полицию Петербурга обратилась 37-летняя женщина, работающая судьей, и заявила о пропаже бывшего мужа и автомобиля Nissan Terran. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, вечером 5 февраля ее бывший муж припарковал иномарку у дома № 10/1 на улице Морской пехоты. Около 03:50 машина пропала. Мужчина также перестал выходить на связь.

Автомобиль был куплен в мае прошлого года. Ключи имелись только у заявительницы и ее экс-супруга. Сумма ущерба составила 1,2 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге и Ленобласти в один день исчезли два "Хендая".

Фото: pixabay.com