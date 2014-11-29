По словам очевидцев, собака находится там около недели и кого-то постоянно выискивает.

У станции метро в Москве заметили потерявшуюся собаку. Об этом сообщает телеканал "360".

Животное обнаружили у станции "Лианозово" несколько дней назад. По словам очевидцев, собака находится там около недели и кого-то постоянно выискивает. Ее подкармливают курицей, чтобы она начала подходить к людям. У местных жителей есть версия, что раньше у собаки был четвероногий друг, который куда-то пропал.

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Фото: Piter.tv