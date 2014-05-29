У станции метро "Гражданский проспект" нашли труп мужчины в Петербурге

Оцепили территорию.

В Санкт-Петербурге утром 5 декабря у станции метрополитена "Гражданский проспект" обнаружили тело мужчины. Об этом сообщило издание "78.ru". По информации источника, тело нашли на участке у входа в метро.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Территорию вокруг станции оцепили для проведения первичных мероприятий. Правоохранители зафиксировали происходящее и начали проверку обстоятельств обнаружения тела.

Других данных о личности мужчины или возможных причинах случившегося на данный момент не предоставлено.

Фото: Piter.TV