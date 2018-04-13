У станции метро "Дыбенко" кавказцы с рациями перекрыли водителям проезд

О страшной обстановке на дороге рассказал петербуржец в соцсетях.

В Петербурге вечером 26 сентября произошел необычный "захват". Около станции метро Дыбенко группа молодых людей кавказской национальности не пускала автомобили. Об этом сообщили очевидцы через социальные сети

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Местные водители оказались возмущены действиями нарушителей. Те спокойно прогуливались по проезжей части и приставали к шоферам. По данным свидетелей событий, в руках у мужчин находились рации. В непонятной ситуации также участвовала женщина. Одна загородила своим телом пешеходный переход и не давала автомобилю проехать. При этом нарушительница кричала "Ну давай!", намекая на то, чтобы человек рискнул проехаться по ней. Автомобилисту удалось вильнуть в сторону и не задеть агрессивно настроенную приезжую.

Группа захвата лиц кавказской национальности. С рациями! Похищение людей? Что это? удивляется очевидец

До сих пор петербуржцы так и не понимают, что это было. Было ли дальнейшее разбирательство нарушителей спокойствия с представителями правоохранительных органов - неизвестно. Цели и мотивы кавказцев также покрыты тайной.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы лишились мобильников после обнимашек с кавказцами.

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