Петербуржцы лишились мобильников после обнимашек с кавказцами

Мужчины спрашивали дорогу, а потом обнимались с жертвами.

В воскресенье, 17 марта, в полицию Приморского района обратился мужчина и заявил, что его ограбили кавказцы на Ушаковской набережной. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Потерпевший рассказал, что к нему подъехал автомобиль марки Hyundai Solaris, из которого вышел мужчина неславянской внешности. Сначала он спросил, как проехать к зданию, а потом начал хватать прохожего за ноги. После этого мужчина сел в машину и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Потерпевший сунул руку в карман и не нашел там мобильный телефон Sony Xperia XA1+.

Аналогичная ситуация произошла на набережной канала Грибоедова. Петербуржец сообщил, что к нему подъехала белая "Лада". Из нее вышел человек кавказской наружности и спросил, как проехать к клубу "Мод". После мужчина приобнял жертву за туловище и уехал. Спустя время пострадавший обнаружил пропажу iPhone X в красном корпусе. Сумма ущерба составила 64,5 тысяч рублей.

По факту случившегося полиция проводит проверку. Грабителей ищут.

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Фото: Piter.TV