У станции "Технологический институт" возложили цветы в память о жертвах теракта

Сотни петербуржцев пришли к станции метро, чтобы почтить память погибших.

В Петербурге в 14.00 состоялась церемония возложения цветов у стен станции "Технологический институт". В день годовщины теракта в петербургском метрополитене здесь собрались сотни горожан. Одними из первых к народному мемориалу цветы возложили губернатор Георгий Полтавченко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, чиновники Смольного, представители Росгвардии и крупных городских организаций. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV. По словам репортера, у "Технологического института" даже образовалась своеобразная очередь из желающих возложить цветы к мемориалу.

Отметим, что цветы в этом месте стали появляться задолго до официального старта памятной церемонии. Горожане несли красные гвоздики, алые розы и траурные открытки к "Технологическому институту" с раннего утра. Они возлагали их к тому же месту, где 3 апреля годом ранее образовался стихийный "народный мемориал". Кроме того, цветы появились и на платформе самой станции. Ранее мы сообщали, что петербуржцы несут цветы на платформу "Технологического института".

Кроме того Piter.TV сообщал, что "Книга памяти" о жертвах теракта в метро будет доступна в электронном виде.

Фото: Piter.TV