Криминалисты рассказали о работе в день теракта на "Техноложке"

Специалисты вспомнили о первых эмоциях после прибытия на место трагедии.

Криминалисты, участвовавший в разборе последствий совершенного в петербургской подземке теракта рассказали изданию "Петербургский дневник" о первых часах после вызова.

Если на платформе станции "Технологический институт" мы увидели кровь, тела и массу искореженного металла, то на "Сенной" все было, как обычно. И только пройдя с полсотни метров по тоннелю, мы увидели очаг. Взрыв, как мы поняли, был направлен в левую сторону вверх под углом приблизительно 45 градусов делится воспоминаниями один из сотрудников

Мужчина рассказал, что по территории были разбросаны элементы взрывного устройства, осколки стекла и части тел. Кровавый след распространился на десятки метров по туннелю. Специалисты работали точечно, используя пинцеты и магнитоприемники. Изначально криминалистам приходилось пользоваться фонариками, но позже силы МЧС привезли мощные лампы.

Самым удивительным лично для меня была окутавшая тоннель плотной взвесью пыль. Она была рыжего цвета, и от нее на языке чувствовался какой-то странный металлический привкус. Не знаю, всегда она там присутствует или же это последствия взрыва, но я такое увидел и почувствовал впервые заметил представитель Следственного комитета

Криминалисты и следователи отмечают, что на место взрыва приехали практически все сотрудники управлений, включая тех, кто был в отпуске, но не уехал из города. Также эксперты заметили, что сначала все службы направили к станции "Сенная", но после маршрут скорректировали до "Технологического института".

Осмотр тоннеля завершился к четырем часам утра. Эксперты собрали около сотни коробок с уликами и находками. Останки тел переправили в Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что Piter.tv опубликовал интервью с одной из пострадавших в трагедии Эвелиной Антоновой.

Фото: Piter.tv