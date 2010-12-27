Фотофакт: Полтавченко и Макаров почтили память жертв теракта в метро

Губернатор и глава парламента возложили красные розы к народному мемориалу.

Губернатор Георгий Полтавченко и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров возложили цветы у станции метро "Технологический институт". Первые лица города приняли участие в официальной памятной церемонии в честь жертв теракта 3 апреля 2017. Она состоялась в 14.00 у входа на станцию метро на месте "народного мемориала", возникшего в день теракта год назад. Фото с мероприятия в своем Instagram опубликовал пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов.

На снимках видно, что спикер ЗакСа и губернатор принесли к мемориалу букеты из темно-алых роз. Следом за ними цветы возложили чиновники Правительства Санкт-Петербурга и представители городского парламента.

Ранее Piter.TV писал, что у станции "Технологический институт" возложили цветы в память о жертвах теракта.

Фото: Instagram, Андрей Кибитов