Петербуржцы несут цветы на платформу "Технологического института"

В Петербурге жители вспоминают погибших во взрыве на "Технологическом институте": люди оставляют цветы и фотографии внутри и снаружи станции.

Петербуржцы скорбят в день годовщины террористического акта на территории метрополитена. Люди возлагают цветы не только снаружи станции "Технологический институт", где установили мемориал жертвам трагедии, но и на самой платформе. Днем у входа на станцию состоится официальное мероприятие в память о произошедшем.

Напомним, что 3 апреля 2017 года смертник, принадлежавший экстремистской террористической организации, взорвал себя в вагоне поезда метро. Согласно версии, по случайности детонатор сработал раньше запланированного срока, поэтому жертв оказалось меньше, чем рассчитывали злоумышленники. В результате террористической атаки погибло 16 человек, в том числе дети. Пострадало более 30 жителей и гостей Северной столицы.

Трагедия позволила пересмотреть правила досмотра пассажиров, входящих в петербургский метрополитен. На каждой станции были установлены и включены специальные рамки, предупреждающие сотрудников подземки и правопорядка об опасных или подозрительных предметах, а также другими устройствами безопасности. После теракта участились случаи закрытия отдельных станций из-за забытых личных вещей. Следует отметить, что террористы планировали взорвать и платформу "Площадь Восстания", но оперативники обнаружили бомбу раньше.

Фото и видео: Piter.tv