Общественники добиваются памятной доски к годовщине теракта в Петербурге

В Петербурге появится памятная доска погибших в трагедии, которая произошла в перегоне метро 3 апреля 2017 года.

В петербургском метрополитене 3 апреля появится памятная доска к трагичной годовщине теракта. Власти города сообщили о нескольких памятных мероприятиях, которые будут посвященных этой дате. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

В Комитете по социальной политике СПб, что 3 апреля состоятся возложение цветов к месту, где случилась трагедия. В этом примут участие представители городских властей и общественных организаций. Также организуют благотворительный концерт "Музыка против террора" в БКЗ "Октябрьский". Отмечается, что часть билетов уйдет сотрудникам МВД, МЧС, ФСБ – тем, кто обеспечивает спокойную и безопасную жизнь гражданам.

Планировалось, что память о погибших и пострадавших в теракте увековечит мемориальная доска на станции "Технологический институт". Но для этого нужна соответствующее волеизъявление родственников. Член совета общественной организации "Прерванный полет" Алексей Штейнварг, рассказал, что руководители метрополитена обещали установить памятный знак, однако этого так и не произошло.

Как сообщает Алексей Штейнварга, письменно свое желание увековечить 3 апреля 2017 года родственники не выражали, но не исключено, что это случится в ближайшие дни. В свою очередь, городские власти его рассмотрят.

Напомним, что 3 апреля прошлого года в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел теракт в котором пострадали 103 человека, а 16 из них погибли.