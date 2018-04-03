Репортаж Piter.TV: день памяти жертв теракта в метро

Жители города рассказали корреспонденту канала Pitr.tv о том, что воспоминания о страшной трагедии никак не стереть. Метрополитен подготовил к годовщине взрыва в метро "Книгу памяти", в которую вошли истории людей, погибших 3 апреля 2017 года.

В понедельник 3 апреля 2017 года между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Вместе с террористом в вагоне погибли 16 человек и пострадали больше сотни. Спустя год петербуржцы пришли к временному мемориалу, чтобы возложить цветы в память о погибших. На акцию пришли также губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Между тем метрополитен к годовщине трагедии подготовил "Книгу Памяти", которую презентовал сегодня в главном управлении. Пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Шавель отметила, что книгу издали для родственников 15-ти погибших. Первые страницы посвящены пятнадцати погибшим пассажирам. Вторая часть состоит из собранных около мемориала записок. В первые дни теракта петербуржцы оставляли около стихийного мемориала на улице и в самой подземке стихи, рисунки и пожелания. Все они были отсканированы, чтобы остаться в памяти навсегда.

На "Технологический институт" поезд прибыл уже израненный. Безвозвратно ушли 15 человек. Больше ста тяжело пострадали. Уже в те дни у нас зародилась идея, чтобы оставить память потомкам. Подавляющее большинство были люди в возрасте до 30-ти лет. У них еще вся жизнь была впереди. Мы обратились к родственникам и друзьям для того, чтобы они описали этих людей. О чем они мечтали, кем они хотели стать, чего они хотели добиться в жизни. Это тот случай, который не дал сбыться всем этим мечтам" Владимир Гарюгин, глава петербургского метрополитена

Своими воспоминаниями в годовщину теракта поделился машинист взорванного поезда. Который смог довести состав до "Технологического института". Стоит отметить, что он отказался от премии и попросил все эти деньги передать пострадавшим.

Воспоминания все равно остались. Это никак не стереть. Это судьбы людей. Судьбы родственников, у которых погибли любимые близкие люди. Забыть это не возможно, и мы стараемся, чтобы безопасность повысилась, и такие случаи не повторились. Александр Каверин, машинист взорванного поезда

"Книга памяти" находится в открытом электронном доступе. Ее можно найти в Telegram-канале "Метро повседневность". Несмотря на то, что акцию возложения цветов назначили на 14:00, люди приходили в течение всего дня. Многие стояли и просто смотрели на стихийный мемориал со слезами на глазах.

Прошел год, но эта рана останется. Моя мысль – это плата за беспечную толерантность. Нужно очень хорошо разбираться в том, кого и зачем мы пускаем. Мне хочется верить, что вот эти уроки не пройдут даром. Кемерово, Петербург, до этого Москва, Владикавказ. Татьяна Николаевна, учитель истории

Елена, девушка, которая оказалась в злополучном вагоне со своим молодым человеком рассказала, что сейчас стала внимательнее присматриваться к подозрительным людям в метро. Она стала замечать, что после теракта сотрудники метрополитена тщательно контролируют людей с большими сумками и рюкзаками. По ее мнению, сейчас в подземке стало безопаснее.

Житель Санкт-Петербурга Александр Богданов рассказал корреспонденту Piter.tv, что активно следил за ходом событий и был на митинге в память о жертвах теракта год назад. Сегодня он пришел с цветами, чтобы еще раз почтить память погибших людей.

С любым человеком это может произойти. Я считаю, что такие вещи сплачивают народ, но в цивилизации катастроф и терактов чувствовать себя в безопасности теперь нельзя никому. Александр Богданов, местный житель

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербуржцы несут цветы на платформу "Технологического института". Также Александр Ржаненков, председатель Комитета по социальной политике городаза, заявил, что за мемориал на "Технологическом институте" больше против, чем за.

Видео: Piter.tv

Фото: Piter.tv, Книга Памяти