Александр Ржаненков: за мемориал на "Технологическом институте" больше против, чем за

Разговоры о памятной доске так и не перешли к действиям.

29 марта в Доме журналиста прошел брифинг, который посвятили годовщине теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. На мероприятии подняли вопрос о памятном мемориале на станции метро "Технологический институт".

Председатель Комитета по социальной политике города Александр Ржаненков пояснил, что все недавние разговоры об установке памятника дальше дискуссий не продвинулись. Чтобы место для возложения цветов появилось, заявил Ржаненков, необходимо составить официальный запрос.

В минувшую среду прошла встреча с семьями пострадавших во время теракта 3 апреля 2017 года. Председатель Совета региональной общественной организации "Прерванный полет" Георгий Ефименко отметил, что родственники погибших поддерживают идею с мемориалом, так как сейчас им даже некуда положить цветы, "дворники их сметают".

Петербуржцы не увидят к 3 апреля никакой памятной доски, так как, по "личному мониторингу" Ржаненкова, на данный момент, больше человек выступает против, чем за. Также очень размыт сам образ памятника - одни хотят установить его на улице, а другие непосредственно на самой станции.

Напомним, организация "Прерванный полет является благотворительной общественной организацией оказания помощи пострадавшим при катастрофах. Она появилась 12 лет назад, после авиакатастрофы под Донецком. На данный момент они продолжают оказывать помощь пострадавшим в теракте.