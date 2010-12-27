"Книга памяти" о жертвах теракта в метро будет доступна в электронном виде

Памятное издание выложат в телеграм-канале "Метро. Повседневности".

Петербургский метрополитен представил "Книгу памяти", посвященную теракту в городской подземке, произошедшему 3 апреля 2017 года. Об этом сообщает Piter.TV. В издание вошли воспоминания петербуржцев, пострадавших от взрыва, а также записки и рисунки, которые горожане возложили на народный мемориал у станции "Технологический институт".

Презентация "Книги памяти" состоялась 3 апреля 2018 года в Главном управлении "Петербургского метрополитена". Именно здесь будет храниться главный экземпляр издания (см. фото). Кроме того, "Книгу памяти" будут распространять в Интернете. Сегодня днем электронную версию издания опубликуют в Telegram-канале "Метро. Повседневности".

В ближайшее время Piter.TV опубликует видео-репортаж с презентации "Книги памяти" о жертвах теракта в петербургском метрополитене. Ранее мы писали, что петербуржцы несут цветы на платформу "Технологического института".

Фото: Piter.TV