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Новости Лента новостей
Суд в Петербурге начал процесс за недоносительство на террористов‍
Сегодня, 13:29
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alexandra08
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Суд в Петербурге начал процесс за недоносительство на террористов‍

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В Ленинский суд поступили уголовные дела в отношении Шухрата Сатымбаева, Айжигита Айтматова и Искандера Нурбаева и гражданина Киргизии Баходира Мадрахимова.

Следственный комитет снял обвинение с четырех человек, арестованных после теракта в метро Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка".

В Ленинский суд поступили уголовные дела в отношении Шухрата Сатымбаева, Айжигита Айтматова и Искандера Нурбаева и гражданина Киргизии Баходира Мадрахимова. Мужчин задержали после теракта в Петербурге. Правоохранительные органы предполагали, что они являются вербовщиками. В числе их "товарищей", якобы, находился Акбаржон Джалилов, совершивший теракт в метро.

По версии прокуратуры, подсудимые знали о тематических группах в WhatsApp, в которых участников призывали  совершать терракты и вступать в ИГ. После задержания в апреле 2017 года Сатымбаев, Айтматов, Нурбаев и Мадрахимов были обвинены как вербовщики. Однако СКР не смог доказать их причастность к теракту и переквалифицировал дело на статью "Несообщение о преступлении".  Ответственность мужчин свелась к тому, что о существовании тематических групп они знали, но не доложили  о них властям.

Фото: pixabay.com

Теги: игил , ленинский районный суд , теракт в метро , теракт в метро 3 апреля
Категории: Новости СПб Лента новостей

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