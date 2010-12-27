В Петербурге вербовщика ИГ отправили в колонию на шесть лет

Подсудимый свою вину не признал.

Московский окружной военный суд рассмотрел уголовное дело Феруза Инакова, признанного виновным в террористической деятельности. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов. Процесс состоялся в Петербурге.

Суд посчитал доказанным тот факт, что Феруз Инаков вербовал в террористическую организацию "Исламское государство" граждан из Средней Азии. Подсудимый свою вину не признал. Суд назначил ему наказание: лишение свободы сроком на шесть лет общего режима.

Напомним, что меру пресечения Инакову избирал Октябрьский районный суд 6 апреля прошлого года.

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