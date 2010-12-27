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Продление ареста обвиняемым во взрыве в метро Петербурга признали законным
Сегодня, 12:34
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alexandra08
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Продление ареста обвиняемым во взрыве в метро Петербурга признали законным

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Правоохранители уже закончили предварительное расследование.

Московский городской суд 7 августа отклонил жалобу адвоката на продление ареста четверым подозреваемым в организации теракта в петербургском метрополитене. Об этом сообщает ИА "Политика Сегодня".

Правоохранители уже закончили предварительное расследование: удалось установить, что Аброр Азимов был членом террористического сообщества. Нападение вместе с ним планировали еще четыре радикала - Сейфулла Хакимов, Шохист Каримов, Акрам Азимов и Махамадюсуф Мирзаалимов. Они создали три взрывчатки: одну подорвали на "синей" ветке метро, вторая не сработала, а третья была найдена  правоохранителями.

Мужчин обвиняют в организации террористического сообщества и участии в нем, в совершении теракта, а также в незаконном изготовлении и обороте оружия и взрывных устройств.

Напомним, что теракт в метро прогремел 3 апреля 2017 года. Смертник подорвал бомбу в одном из вагонов  между станциями "Сенная площадь"  и "Технологический институт". В теракте погибли 15 человек и еще 67 петербуржцев получили ранения разной степени тяжести.

Фото: pixabay.com

Теги: в петербургском метро произошел теракт , политика сегодня , сенная площадь , теракт в метро 3 апреля , технологический институт
Категории: Новости СПб Лента новостей

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