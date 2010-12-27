Продление ареста обвиняемым во взрыве в метро Петербурга признали законным

Правоохранители уже закончили предварительное расследование.

Московский городской суд 7 августа отклонил жалобу адвоката на продление ареста четверым подозреваемым в организации теракта в петербургском метрополитене. Об этом сообщает ИА "Политика Сегодня".

Правоохранители уже закончили предварительное расследование: удалось установить, что Аброр Азимов был членом террористического сообщества. Нападение вместе с ним планировали еще четыре радикала - Сейфулла Хакимов, Шохист Каримов, Акрам Азимов и Махамадюсуф Мирзаалимов. Они создали три взрывчатки: одну подорвали на "синей" ветке метро, вторая не сработала, а третья была найдена правоохранителями.

Мужчин обвиняют в организации террористического сообщества и участии в нем, в совершении теракта, а также в незаконном изготовлении и обороте оружия и взрывных устройств.

Напомним, что теракт в метро прогремел 3 апреля 2017 года. Смертник подорвал бомбу в одном из вагонов между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В теракте погибли 15 человек и еще 67 петербуржцев получили ранения разной степени тяжести.

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