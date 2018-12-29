У станции "Александровская" электричка сбила человека

Смерть наступила мгновенно.

На переходе возле железнодорожной станции "Александровская" в Курортном районе Петербурга электричка сбила человека. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Трагедия произошла 12 января около 20:25. Пригородный поезд, следовавший в Петербург, на путях сбил мужчину, лет 40 на вид. Выехавшая на место бригада "скорой" констатировала смерть.

Сотрудники транспортной полиции ЛО Санкт-Петербург Финляндский выясняют обстоятельства трагедии и личность погибшего.

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