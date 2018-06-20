Что произошло в Петербурге 27 марта?

1. В Выборге начали устанавливать мусорные контейнеры нового типа
На Приморской улице проходят работы по благоустройству дворов. В среду, 27 марта, рядом с домом № 30 установили мусорный контейнер закрытого типа. Это произошло после обращения местных жителей к депутату Денису Зубенко.
2. В Кировском районе дальнобойщики протестуют против "Платона"
В среду, 27 марта, дальнобойщики из Санкт-Петербурга вышли на акцию протеста. Водители недовольны внедренной в России системой "Платон". Мужчины были недовольны повышением цен на топливо.
3. На Выборгском шоссе из-за аварии пострадало четверо
На Выборгском шоссе 26 марта случилась автомобильная авария. Между Сертолово и КАДом столкнулись 3 автомобиля.
4. За вторник из ТЦ Петербурга эвакуировали более 5,6 тысяч человек
Правоохранительным органам Северной столицы пришлось эвакуировать 6 торговых центров за 26 марта. В этот день террористы сообщили полиции о заминированных зданиях. На улицу вывезли более 5,6 тысяч местных жителей.
5. В акватории Финского залива с льдины спасли 105 рыбаков
В Курортном районе в акватории Финского залива прошел сдвиг льдин, на которых были рыбаки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Видео: Piter.TV
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