Что произошло в Петербурге 27 марта?

Piter.TV сообщил о том, что случилось в Северной столице сегодня.

1. В Выборге начали устанавливать мусорные контейнеры нового типа

На Приморской улице проходят работы по благоустройству дворов. В среду, 27 марта, рядом с домом № 30 установили мусорный контейнер закрытого типа. Это произошло после обращения местных жителей к депутату Денису Зубенко.

2. В Кировском районе дальнобойщики протестуют против "Платона"

В среду, 27 марта, дальнобойщики из Санкт-Петербурга вышли на акцию протеста. Водители недовольны внедренной в России системой "Платон". Мужчины были недовольны повышением цен на топливо.

3. На Выборгском шоссе из-за аварии пострадало четверо

На Выборгском шоссе 26 марта случилась автомобильная авария. Между Сертолово и КАДом столкнулись 3 автомобиля.

4. За вторник из ТЦ Петербурга эвакуировали более 5,6 тысяч человек

Правоохранительным органам Северной столицы пришлось эвакуировать 6 торговых центров за 26 марта. В этот день террористы сообщили полиции о заминированных зданиях. На улицу вывезли более 5,6 тысяч местных жителей.

5. В акватории Финского залива с льдины спасли 105 рыбаков

В Курортном районе в акватории Финского залива прошел сдвиг льдин, на которых были рыбаки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Видео: Piter.TV