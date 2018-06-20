В Выборге начали устанавливать мусорные контейнеры нового типа

На Приморской улице установили новый мусорный контейнер закрытого типа. Здесь же прошли работы по опиловке старых деревьев. Это стало возможно благодаря деятельности общественной приемной депутата Дениса Зубенко.

На Приморской улице в Выборге продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий. Сегодня, 27 марта, рядом с домом № 30 был установлен новый мусорный контейнер закрытого типа. Это стало возможным после обращения местных жителей в общественную приемную депутата Дениса Зубенко. По его словам, в будущем контейнеры нового типа должны появиться и в других дворах города Выборга.

Это мусорный контейнер закрытого типа со специальными крышками. Из таких контейнеров мусор не разлетается, он не может попасть к птицам и бесхозным животным. Такие контейнеры сделают дворы города чище. Здесь мы установили первый такой контейнер на специально оборудованной площадке после обращения в общественную приемную. В будущем в Выборге должны появиться и другие подобные площадки. Денис Зубенко, депутат МО "Город Выборг" по округу № 15

В этот же день неподалеку прошли работы по опиловке старых деревьев. Поводом для подключения специалистов Комбината благоустройства стали обращения граждан. На встрече в приемной депутата Дениса Зубенко выборжане рассказали о своих опасениях. Сухие ветки деревьев трещали при малейшем усилении ветра.

Люди боялись, что деревья упадут на головы людей или автомобили. В общественной приемной оперативно отреагировали на жалобу и облагородили зеленые насаждения во дворе дома. Местные жители уже выразили благодарность депутату Денису Зубенко за открытость и конструктивную реакцию на их обращения.

Видео: Piter.TV