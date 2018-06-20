Видео: На Выборгском шоссе из-за аварии пострадало четверо

Очевидцы рассказывают, что среди жертв инцидента есть ребенок.

В Петербурге на Выборгском шоссе вечером 26 марта произошла серьезная автомобильная авария. На участке дороги между Сертолово и КАДом столкнулись три транспортных средства. Об этом сообщает наш мобильный корреспондент.

По данным очевидца, в результате ДТП пострадали люди. По предварительным сведениям, травмировалось четыре человека, среди них - ребенок. Piter.tv публикует видео с места событий. Известно, что к месту происшествия были вызваны экстренные службы, включая скорую помощь и поджарное ведомство, а также правоохранительные органы. Подробности уточняются.

Фото и видео: Piter.tv