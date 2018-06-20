За вторник из ТЦ Петербурга эвакуировали более 5,6 тысяч человек

Очередная волна "минирований" затронула только торговые комплексы.

Правоохранительным органам Петербурга пришлось эвакуировать шесть торговых центров за 26 марта. В этот день телефонные террористы сообщили полиции о заминированных зданиях. В результате на улицу вывези чуть более 5,6 тысяч местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Известно, что сведения о заложенной бомбе поступили на пульт дежурного ближе к вечеру. Звонок принял специалист из ГУ МЧС около 19 часов. Аноним мужским голосом объявил, что "беда коснется" "Заневского каскада", "Балканского" и четырех "Континентов".

В полиции добавили, что угроза так и не была выявлена.

Ранее Piter.tv писал о том, что звонки с Украины помешали работе торговых центров.

Фото: Piter.tv