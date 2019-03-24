Звонки с Украины помешали работе торговых центров

Эвакуировали около 12,5 тысяч человек.

В субботу, 23 марта торговые центры Петербурга заминировали звонками с Украины. Было эвакуировано 12,5 тысяч человек. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", накануне неизвестный злоумышленник в 18:40 до 18:45 обрывал "телефон доверия" ГУ МЧС по Петербургу. Мужчина сообщил о бомбах, якобы заложенных в ТЦ "Континент", "Балканский", "Балтийский", "Сити Молл", "Европолис", "Призма", "Заневский каскад" и других. На кадрах видео представлена эвакуация ТЦ "Заневский каскад".

Более ста правоохранителей осмотрели 12 торговых центров, из 7 объектов по решению администрации было эвакуировано 12 460 человек. Пять зданий решили не трогать.

Как сообщили специалисты, номер телефона, с которого поступали ложные угрозы, зарегистрирован на Украине.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.