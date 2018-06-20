В акватории Финского залива с льдины спасли 105 рыбаков

Никому не потребовалась медицинская помощь.

В Курортном районе Петербурга в акватории Финского залива произошел сдвиг льдин, на которых находились рыбаки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Инцидент произошел в нескольких километрах от Зеленогорска и недалеко от Комарова. На первой льдине было 65 рыбаков, на второй – 40.

Рыбаков спасали на катерах с воздушными подушками. Все 105 человек оказались в безопасности. Никто не погиб, не пострадал, никому не понадобилась помощь медиков.

Ранее на Финском заливе спасли с отколовшейся льдины 16 рыбаков.

Фото:пресс-служба ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.