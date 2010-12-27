Спасательная операция длилась около часа.

В четверг, 14 марта, на Финском заливе спасли с отколовшейся льдины 16 рыбаков. Об этом сообщает в ГУ МЧС РФ по городу и области.

Рыбаки, которые находились около судопропускного сооружения С1, не смогли вернуться на сушу из-за трещины в льдине. Длина трещины составила 100 метров, а ширина достгла почти двух метров.

К месту незамедлительно были направлены сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга на спасательных катерах на воздушной подушке. В итоге на борт катеров были взяты 16 рыбаков, которых спасатели благополучно доставили на сушу. Медицинская помощь им не требовалась сообщили в ведомстве

Спасательная операция длилась около часа.

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Фото:пресс-служба ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.