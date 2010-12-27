В Петербурге около 70% молочной продукции разбавляют водой 

"Общественный контроль" города рассказал об итогах проверки пастеризованного молока.

"Общественный контроль" рассказал об итогах проверки пастеризованного молока на полках петербургских магазинов. Об этом сообщает Nation News.

Согласно экспертизе, около 70% образцов не соответствуют нужным требованиям, а 25% молочной продукции является фальсификацией.

Пять образцов – они просто разбавлены. У обычной коровы от 3,5% естественного жира в молоке. А на производствах – 1,5-2% отметил председатель петербургской общественной организации Всеволод Вишневецкий

Вишневский обратился в Смольный с просьбой изъять данные образцы с полок магазинов Северной столицы.

Стоит отметить, что с 1 июля магазины обязаны размещать натуральную молочную продукцию отдельно от той, которая содержит растительные жиры.

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