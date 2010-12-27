В Петербурге около 70% молочной продукции разбавляют водой 

"Общественный контроль" рассказал об итогах проверки пастеризованного молока на полках петербургских магазинов. Об этом сообщает Nation News.
Согласно экспертизе, около 70% образцов не соответствуют нужным требованиям, а 25% молочной продукции является фальсификацией.
Пять образцов – они просто разбавлены. У обычной коровы от 3,5% естественного жира в молоке. А на производствах – 1,5-2%
отметил председатель петербургской общественной организации Всеволод Вишневецкий
Вишневский обратился в Смольный с просьбой изъять данные образцы с полок магазинов Северной столицы.
Стоит отметить, что с 1 июля магазины обязаны размещать натуральную молочную продукцию отдельно от той, которая содержит растительные жиры.
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Фото:pixabay
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