В Пушкине злоумышленник обокрал коллекционера

У мужчины пропала коллекция серебряных монет, ордена и ювелирные украшения.

В полицию города Пушкин обратился мужчина, который сообщил, что из его квартиры на Ленинградской улице пропали ценности. Об этом сообщает "78".

По словам пострадашего, с 18:00 до 19:00 12 января, в субботу, в его квартиру через окно пролез преступник, который украл 49 тысяч рублей, ювелирные украшения, четыре ордена Красной Звезды, два орден Славы, три ордена Материнской Славы, орден Красного Знамени, орден Знака Почета, Трудового Красного Знамени, 67 медалей СССР и России.

На данный момент устранавливается сумма материального ущерба. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ.

Ранее на сайте: В Петербурге продавщица обокрала 91-летнюю бабушку.