В Петербурге продавщица обокрала 91-летнюю бабушку

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В полицию обратилась 91-летняя блокадница и заявила, что неизвестная женщина похитила её сумку, в которой находились ключи, блокадное удостоверение и около 10 тысяч рублей. Об этом сообщает "78".

Также пожилая женщина рассказала, что около полудня 12 января в ее картиру пришла незнакомая женщина в чёрном, которая предложила купить дешёвые крупы и сахар. После этого незнакомка ушла из квартиры, а пенсионерка с мужем заметили пропажу сумки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.3 п. "а" УК РФ.

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