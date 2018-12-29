Автомобиль "Яндекс.Такси" превратился в груду металла на Свердловской набережной

Машина влетела в ограждение.

Автомобиль "Яндекс.Такси" въехал в ограждение на Свердловской набережной в Петербурге. Об этом сообщают очевидцы.

На фотографиях, снятых очевидцами, видны сильные повреждения передней и задней части автомобиля и снесенное ограждение. Отмечается, что после аварии водитель бросил транспортное средство и покинул место ДТП.

"Кia всмятку, водитель легкой походкой пошел гулять по ночному Питеру", — сообщил свидетель ДТП.

Ранее на сайте: На Софийской улице прорвало трубу с кипятком

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург