Появилось видео эвакуации автомобиля из перехода метро "Московская"

Piter.TV публикует уникальные кадры спасения кроссовера, который по вине хозяина оказался в подземке Петербурга.

Piter.TV публикует первые кадры эвакуации внедорожника SsangYong, застрявшего в подземке станции метро "Московская". На видео можно заметить, как спасатели МЧС вытаскивают транспортное средство на поверхность с помощью специальной техники.

Один из спасателей сел за руль автомобиля, а его товарищи сверху тянули машину при помощи автоматической лебедки. Кроме того, иномарку подталкивали снизу рабочие метрополитена. Подъем SsangYong`a прошел без ЧП, хотя на верхних ступенях автомобиль немного "пробуксовал".

На кадрах, снятых нашим мобильным корреспондентом, можно заметить небольшие повреждения на корпусе автомобиля. У машины изодран левый бок. Что касается изоленты не бампере внедорожника, то она, по словам свидетелей, была на машине до спуска в подземку.

Ранее мы писали, что появилось видео покатушек иномарки в переходе метро "Московская".

Видео: Piter.TV