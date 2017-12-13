Появилось видео покатушек иномарки в переходе метро "Московская"

Канал Piter.TV публикует эксклюзивное видео неадекватного заезда SsangYong по подземному переходу метро "Московская".

Во вторник, 21 февраля, в метро Петербурге заехал водитель на кроссовере SsangYong. Канал Piter.TV публикует эксклюзивное видео неадекватных перемещений иномарки в городской подземке. Отметим, что ЧП случилось в районе полудня на станции метро "Московская". Сначала очевидцы писали, что машина случайно заехала задом в подземный переход. Однако на нашем видео можно заметить, что автолюбитель целенаправленно перемещался по вестибюлю станции.

Машина медленно едет мимо колонн, отпугивая пассажиров городской подземки. В какой-то момент люди обступают транспортное средство, и иномарка прекращает движение. В кадр попадает и лицо водителя. Это немолодой мужчина с седыми волосами и черными очками на лице. Самое удивительное, что шофер успевал агрессивно и эмоционально спорить с прохожими.

Ранее Piter.TV опубликовал данные о личности правонарушителя. Он оказался пациентом одного из городских психоневрологических интернатов.

Видео: Piter.TV