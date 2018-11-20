СМИ: у спецслужб закончились собаки, способные учуять бомбы

Напомним, сегодня в городе эвакуировали около 100 объектов.

В четверг, 31 января, Петербург накрыла волна массовых эвакуаций. В общей сложности в городе закрыли на проверку около 100 объектов. Петербуржцы, ссылаясь на городские СМИ, сообщают в социальных сетях о том, что у спецслужб закончились собаки, которые могут учуять бомбы. При этом в Центре кинологической службы ГУ МВД России по городу эту информацию опровергли.

Отметим, что в список эвакуированных зданий попали, по меньшей мере, 15 торговых комплексов, 7 больниц и роддомов, 37 школ, два вуза, офис "ВКонтакте", два магазина, автовокзал и семь административных зданий, в том числе "Невская ратуша".

Ранее стало известно, что по всем адресам поступило письмо с угрозами о теракте.

Видео: Piter.TV