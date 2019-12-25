У сотрудника КГИОП украли украшения на 350 тыс. рублей

Злоумышленник подобрал ключ к входной двери.

У сотрудника Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры администрации Петербурга украли украшения на 355 тыс. рублей. Пострадавшая обратилась в полицию 30-го декабря, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Изделия пропали в период с 26 по 28 декабря. Неизвестный проник в квартиру женщины на Кондратьевском проспекте. Она проживает на шестом этаже. Среди украденного — золотая цепочка с золотой подвеской в виде сердечка, наручные часы, обручальное кольцо, сережки с кристаллами, золотая цепочка с крестиком и так далее.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV показал, как злоумышленники угнали микроавтобус у пенсионера в Кировском районе.

Фото: pixabay.com