Видео: злоумышленники угнали микроавтобус у пенсионера в Кировском районе

Для этого неизвестный использовали эвакуатор.

Неизвестные угнали красный микроавтобус у пожилого петербуржца. Действия злоумышленников попали на видео. Машина пропала в период с 20 по 29 декабря 2020, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Грузовой автомобиль был припаркован у дома №19/1 по Дачному проспекту. На момент хищения автомобиль был заправлен, в нем находилось 30 литров бензина. Транспортное средство долгое время не использовалось и находилось без аккумулятора.

Материальный ущерб оценили в не менее 120 тыс. рублей.

Как позже установили правоохранители, "ГАЗ" угнали днем 29-го декабря. Его переместили при помощи эвакуатора. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Видео: Piter.TV