Видео: злоумышленники угнали микроавтобус у пенсионера в Кировском районе

Неизвестные угнали красный микроавтобус у пожилого петербуржца. Действия злоумышленников попали на видео. Машина пропала в период с 20 по 29 декабря 2020, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Грузовой автомобиль был припаркован у дома №19/1 по Дачному проспекту. На момент хищения автомобиль был заправлен, в нем находилось 30 литров бензина. Транспортное средство долгое время не использовалось и находилось без аккумулятора.
Материальный ущерб оценили в не менее 120 тыс. рублей.
Как позже установили правоохранители, "ГАЗ" угнали днем 29-го декабря. Его переместили при помощи эвакуатора. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Видео: Piter.TV
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